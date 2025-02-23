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Призер ЧЧК Джимми Ма посвятил медаль погибшим в авиакатастрофе в США фигуристам

Призер ЧЧК Джимми Ма посвятил медаль погибшим в авиакатастрофе в США фигуристам
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Призёр чемпионата четырёх континентов — 2025 в мужском одиночном катании американец Джимми Ма посвятил свою бронзовую медаль фигуристам-соотечественникам, летевшем на самолёте American Airlines, который в конце января разбился недалеко от Вашингтона.

«Это для вас», — написал Ма, сопроводив пост фотографией с ушедшими из жизни спортсменами.

Фото: Личный архив Ма

Фото: Личный архив Ма

30 января пассажирский самолёт рейса 5342 American Airlines, летевший из Уичито в Вашингтон, столкнулся с военным вертолётом Black Hawk. Лайнер заходил на посадку в вашингтонском аэропорту Рональда Рейгана, а вертолёт выполнял учебный полёт. Столкновение произошло над рекой Потомак. На борту самолёта было 64 человека, в том числе тренеры по фигурному катанию Вадим Наумов, Евгения Шишкова, Инна Волянская и Александр Кирсанов. Выживших не обнаружили.

Напомним, победу на чемпионате четырёх континентов — 2025 одержал пятикратный чемпион Казахстана в мужском одиночном катании Михаил Шайдоров. Он показал лучшие баллы в карьере за произвольную программу (190,37) и по сумме двух программ (285,10).

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