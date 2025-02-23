Самоделкина прокомментировала попадание в топ-7 первого в своей карьере ЧЧК

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина прокомментировала попадание в топ-7 чемпионата четырёх континентов — 2025, который закончился в Сеуле. Победительницей соревнований в женском одиночном катании стала южнокорейская фигуристка Ким Чхэ Ён. По сумме двух программ она набрала от судей 222,38 балла.

«Чувствую себя хорошо. Думаю, я откаталась лучше, чем в прошлые разы, так что довольна. Рада, что два важных соревнования подошли к концу. Сейчас будет небольшой перерыв, а потом снова работа к чемпионату мира. Хочу поработать над всем, но особенно — над чистотой программ. Уже стало легче, чем в начале сезона. Это уже большой плюс. Так что теперь хочу всё отшлифовать. Может, добавим что-то новое, но пока не знаю. Будем работать над этим.

Я очень рада за Мишу Шайдорова (спортмен одержал победу в мужском одиночном разряде, первую для Казахстана за 10 лет. — Прим. «Чемпионата»). Я знаю, через что он прошел. Он катался очень хорошо, и я уверена, что он очень много работал, потому что без упорного труда не бывает побед. Конечно, это вдохновляет, и я хочу быть не хуже. Может быть, немного быстрее, чем за четыре раза. Но я хочу быть как можно лучше», — приводит слова Самоделкиной Golden Skate.