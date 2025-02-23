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«Из сердца золото не вытащить». Кацалапов заявил, что не ждёт командную бронзу из Пекина

«Из сердца золото не вытащить». Кацалапов заявил, что не ждёт командную бронзу из Пекина
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Олимпийский чемпион Никита Кацалапов высказался об утраченной золотой медали за командный турнир Игр 2022 года в Пекине. Это случилось из-за допинг-дела Камилы Валиевой, чьи результаты впоследствии обнулились. Теперь сборная России стала третьей.

«Наша команда сделала всё, чтобы мы стали олимпийскими чемпионами. Те, кто смотрел Олимпийские игры, и спортсмены, которые соревновались против нас, думаю, знают, что мы самая сильная команда в мире. Из сердца эту золотую медаль не вытащить.

Я выбросил мысли о том, жду я [бронзу] или нет, для меня есть только одна медаль. Дома у меня хранится большая туба, в которой золотая олимпийская грамота, подписанная президентом Международного олимпийского комитета. В ней написаны наши имена и сказано, что мы – олимпийские чемпионы. Это всё», – приводит слова Кацалапова ТАСС.

Напомним, Международный союз конькобежцев ранее сообщал, что планирует передать российским спортсменам бронзовые медали. Однако когда и где это произойдёт, до сих пор неясно.

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