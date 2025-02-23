Загитова заявила, что завершила карьеру в 2019 году. Ранее она говорила о приостановке

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова на встрече со студентами Благовещенского государственного педагогического университета (БГПУ) впервые заявила, что официально завершила карьеру ещё в 2019 году. Ранее она называла это «приостановкой». Также фигуристка рассказала о своём неудачном опыте ведения проекта «Ледниковый период».

«После завершения карьеры, по-моему, в 2019 году, всё так резко произошло, я не понимала, что мне дальше делать, какую дальше профессию выбирать, и мне поступило предложение участвовать в «Ледниковом периоде» в роли ведущей. У меня не было толком времени, чтобы подготовиться.

И вот, представляете, я стою, 18-летняя девушка, а передо мной такие мастодонты фигурного катания, звёзды, которым палец в рот не клади — они там откусят всё, что надо. Естественно, я разговаривала с позиции ребёнка с ними. Это неправильно, когда ты выступаешь в таком проекте в роли ведущей.

Я сделала работу над ошибками, в принципе, занималась со многими профессионалами, в том числе и с актрисами, которые меня учили правильно себя держать в кадре. В общем, была проведена колоссальная работа. Это хороший опыт, но не могу сказать, что это удачная моя работа, а точнее, это максимально неудачная», — приводит слова Загитовой «Советский спорт».