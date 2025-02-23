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«В моём случае абсолютно оправданно». Загитова — о жертвах во время спортивной карьеры

«В моём случае абсолютно оправданно». Загитова — о жертвах во время спортивной карьеры
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова рассказала, чем ей приходилось жертвовать во время свой спортивной карьеры.

«В любом случае нужно чем-то жертвовать. Я пожертвовала друзьями, едой (смеётся). Мне кажется, что это было абсолютно оправданно в моём случае. Мне грех жаловаться, потому что у меня всё получилось. В каждом деле нужно чем-то жертвовать, если хочешь чего-то достичь. Это уже потом у меня будет и еда, я сейчас могу и фастфуда наесться, и мороженого на ночь. Конечно, потом приходится бегать, но это мне уже не запрещается, и друзья у меня появились.

Запрещали ли на соревнованиях общаться с другими фигуристами? Нет, это просто я такой человек, которому нужно было углубиться в себя, свои эмоции, полностью сконцентрироваться на деле, и, в принципе, это мне помогало. Даже с родителями не общалась на самом деле, – приводит слова Загитовой «Советский спорт».

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