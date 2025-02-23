Рудковская — о 18-м месте сына на первенстве Жука: он один из самых маленьких участников

Продюсер Яна Рудковская, которая является супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, прокомментировала выступление своего сына Александра Плющенко на мемориале Жука. Там он занял 18-е место, по сумме двух программ получив от судей 218,34 балла.

«Есть позитивные и негативные моменты. Начну с первых. Из позитивного — Саша получил большой опыт. Он был одним из самых маленьких участников. Для фигурного катания разница в два года — это пропасть, и только дилетанты этого не знают. Саша ехал на эти соревнования не за местами, а просто сделать чисто то, что он может.

У Саши за восемь лет не было ни одной подкатки. Он катался только в группах. Скажем так, Евгений (Плющенко— отец Александра. — Прим. «Чемпионата») идёт по своей системе в плане его тренировок. Он ждал 12‑летия Саши, чтобы его организм окреп, поэтому не давал больших нагрузок раньше. Посмотрим, выстрелит его план или нет. Он ведёт Сашу в спорте так, как вёл его и других спортсменов Алексей Николаевич Мишин.

Пока у Саши нет стабильного и чистого каскада, тройного лутца — тройного тулупа. Но понятно, что Саша его в самое ближайшее время сделает. Ультра‑си, я более чем уверена, у него будет. Его папа прыгнул аксель в три с половиной оборота ближе к 14 годам, а четверные и вовсе в 15 лет. Плюс мы полгода в прошлом году лечили колени. Саша вырос на 10 см за год. Врачи также не рекомендовали большие физические нагрузки.

Из негативного — он упал на произвольной программе с двух тройных лутцев. Меня это расстроило, так как тройной лутц — это любимый его прыжок и, в принципе, он никогда его не срывает. Сказалось волнение, но Саша молодец, потому что собрался и всё остальное сделал чисто, боролся и с настроением откатал до конца», – приводит слова Рудковской «Матч ТВ».