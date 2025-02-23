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«Дал за прыжки». Костылева показала, как покупает люксовую косметику на деньги Плющенко

«Дал за прыжки». Костылева показала, как покупает люксовую косметику на деньги Плющенко
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13-летняя фигуристка Елена Костылева показала, как покупает косметику люксовых брендов на деньги, которые ей дал её тренер, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

На вопрос, откуда у неё деньги, фигуристка ответила: «Евгений Викторович дал за прыжки со сложных заходов».

«Деньги подарил Евгений Викторович. Я трачу на нужное, у меня не было косметики! Спасибо», – написала Костылева в описании под видео.

Ранее Костылева одержала победу на первенстве России среди юниоров — 2025 в Саранске. Второе место на турнире заняла ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова, третьей стала София Дзепка.

Костылева начала работу с Плющенко в конце прошлого сезона, ранее спортсменка занималась у Этери Тутберидзе, в ЦСКА, а также в «Москвиче» и в «Армии фигурного катания».

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