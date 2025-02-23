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Трусова поздравила всех мужчин с 23 февраля, выложив фото со своим мужем Игнатовым

Трусова поздравила всех мужчин с 23 февраля, выложив фото со своим мужем Игнатовым
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Серебряный призёр Олимпийских игр Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) поздравила всех мужчин с государственным праздником — 23 февраля. В честь этого события она выложила милую фотографию со своим мужем, вице-чемпионом России Макаром Игнатовым.

«Всех мужчин с праздником! Вы наша защита и опора!» — подписала публикацию Трусова.

Фото: Личный архив Трусовой

Отметим, что свадьба Трусовой и Игнатова, после которой Александра взяла фамилию мужа, прошла в августе 2024 года. Об отношениях спортсменов впервые стало известно в начале 2024 года. До этого момента она некоторое время встречалась с чемпионом Европы — 2022 Марком Кондратюком.

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