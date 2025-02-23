Рудковская заявила, что участие её сына в мемориале Жука придало турниру популярности

Продюсер Яна Рудковская, которая является супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, заявил, что участие её сына Александра Плющенко (Гном Гномыча) в мемориале Жука сделало это соревнование популярным. Напомним, там спортсмен занял 18-е место, по сумме двух программ получив от судей 218,34 балла.

«Я считаю, что категорически неправильно ставить на все обложки этих соревнований именно Сашу, а не тех, кто выиграл ту или иную программу. Я понимаю, что наш сын очень популярен в шоу, интернете, социальных сетях — это даёт большой трафик журналистам и диванным критикам, но это категорически неправильно по отношению к ребятам, которые победили. Они заслуживают там быть!

Мне журналисты сказали, что впервые так подробно освещали детский турнир из‑за Саши. Только из‑за нашего сына поднялся ажиотаж и интерес. Саша собирает трафик. Любая новость про него — это почва для советов, рассуждений и выводов.

Я сказала Саше одно: «Я желаю тебе, чтобы ты был на этих обложках и новостях, не потому, что ты популярный в интернете и социальных сетях и наш сын с такой фамилией, а потому что на следующий год сделаешь свою работу так, чтобы ты заслуживал по спортивному принципу там оказаться, будучи в тройке или выиграв турнир», — приводит слова Рудковской «Матч ТВ».