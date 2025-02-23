Загитова: ровно семь лет назад я стояла на вершине олимпийского пьедестала

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала пост о золотой медали на Олимпийских играх 2018 года. В воскресенье, 23 февраля, Загитова отмечает седьмую годовщину своей победы.

«Сегодня особенный день — ровно семь лет назад я стояла на вершине олимпийского пьедестала в Пхёнчхане. Этот момент навсегда останется в моём сердце как символ невероятной радости, усилий и веры. Но я знаю точно: этот успех был бы невозможен без вашей поддержки.

И, конечно, спасибо нашей великой стране — России, за предоставленную возможность представлять её на мировой арене. Катание на олимпийском льду — это честь и ответственность, которую я старалась оправдать всеми своими выступлениями. Я горжусь тем, что смогла стать частью истории российского спорта и вдохновлять многих на новые свершения. Пусть впереди нас ждут ещё больше побед, радости и ярких моментов!» — написала Загитова в своём телеграм-канале.