Фигуристка Анна Коломенская приняла решение завершить карьеру — источник

Фигуристка Анна Коломенская, выступающая в танцах на льду с Артёмом Фроловым, приняла решение завершить карьеру. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

В нынешнем сезоне-2024/2025 спортсмены проводили первый сезон во взрослом разряде. В итоге они выступили не столь удачно. На чемпионате России — 2025 в Омске дуэт занял 13-е место, а на финале Гран-при России в Красноярске остановились на восьмой позиции.

Предыдущий сезон-2023/2024, в котором они выступали по юниорам, был достаточно успешным. Спортсмены заняли второе место на главных стартах — первенстве России и финале юниорского Гран-при.