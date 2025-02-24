Софья Тютюнина скатывается с Артёмом Фроловым в группе Дениса Самохина — источник

Танцевальный дуэт Софья Тютюнина и Матвей Грачёв, который тренировался в группе заслуженного тренера России Александра Жулина, распался. Стало известно, что фигуристка начала скатываться с Артёмом Фроловым. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Напомним, ранее сообщалось, что партнёрша Фролова Анна Коломенская приняла решение завершить карьеру. Теперь новообразованный дуэт Тютюнина — Фролов будут кататься у Дениса Самохина.

В сезоне‑2023/2024 Тютюнина и Грачёв заняли седьмое место на национальном чемпионате и стали третьими на одном из этапов Гран‑при России.

Анна Коломенская и Артём Фролов на чемпионате России — 2025 в Омске заняли 13-е место, а на финале Гран-при России в Красноярске остановились на восьмой позиции.