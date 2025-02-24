Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Софья Тютюнина скатывается с Артёмом Фроловым в группе Дениса Самохина — источник

Софья Тютюнина скатывается с Артёмом Фроловым в группе Дениса Самохина — источник
Комментарии

Танцевальный дуэт Софья Тютюнина и Матвей Грачёв, который тренировался в группе заслуженного тренера России Александра Жулина, распался. Стало известно, что фигуристка начала скатываться с Артёмом Фроловым. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Напомним, ранее сообщалось, что партнёрша Фролова Анна Коломенская приняла решение завершить карьеру. Теперь новообразованный дуэт Тютюнина — Фролов будут кататься у Дениса Самохина.

В сезоне‑2023/2024 Тютюнина и Грачёв заняли седьмое место на национальном чемпионате и стали третьими на одном из этапов Гран‑при России.

Анна Коломенская и Артём Фролов на чемпионате России — 2025 в Омске заняли 13-е место, а на финале Гран-при России в Красноярске остановились на восьмой позиции.

Материалы по теме
Фигуристка Анна Коломенская приняла решение завершить карьеру — источник
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android