Хавронина и Нарижный в межсезонье поедут в США для работы над программами

Тренер двукратных бронзовых призёров чемпионата России Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного Денис Самохин сообщил, что фигуристы в межсезонье отправятся в США для оттачивания своих программ. С ними будет работать известный российский тренер Марина Зуева. Сами постановки планируют сделать ещё в апреле в России.

«Постановки программ начнём с апреля, а потом будем доводить их в США. К предстоящему сезону вся наша группа, в том числе Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, будет готовиться в сотрудничестве с Мариной Зуевой. Марина — специалист очень высокого класса, со своим тонким видением, что уже не раз демонстрировали люди, которым она помогала. Этот опыт, уверен, будет полезен ребятам», — приводит слова Самохина ТАСС.

Напомним, Хавронина и Нарижный потенциально могут рассматриваться как запасные на квалификационный турнир к Олимпийским играм в Пекине.