Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тренер: Дэвид Нарижный планирует вернуться к тренировкам уже в марте

Тренер: Дэвид Нарижный планирует вернуться к тренировкам уже в марте
Комментарии

Денис Самохин, тренирующий танцевальный дуэт Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного, рассказал, когда Нарижный сможет выйти на лёд после восстановления. Ранее стало известно, что фигуристы объявили о досрочном завершении сезона. Они также не выступили на финале Гран-при России. Причина — травма партнёра, из-за которой ему сделали операцию.

«Сейчас Дэвид ложится на реабилитацию после операции, а к концу марта он вернётся к тренировкам. К контрольным прокатам готовимся подойти в полной готовности», — приводит слова Самохина ТАСС.

Напомним, Хавронина и Нарижный потенциально могут рассматриваться как запасные на квалификационный турнир к Олимпийским играм в Пекине.

Материалы по теме
Хавронина и Нарижный в межсезонье поедут в США для работы над программами
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android