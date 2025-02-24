Тренер: Дэвид Нарижный планирует вернуться к тренировкам уже в марте

Денис Самохин, тренирующий танцевальный дуэт Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного, рассказал, когда Нарижный сможет выйти на лёд после восстановления. Ранее стало известно, что фигуристы объявили о досрочном завершении сезона. Они также не выступили на финале Гран-при России. Причина — травма партнёра, из-за которой ему сделали операцию.

«Сейчас Дэвид ложится на реабилитацию после операции, а к концу марта он вернётся к тренировкам. К контрольным прокатам готовимся подойти в полной готовности», — приводит слова Самохина ТАСС.

Напомним, Хавронина и Нарижный потенциально могут рассматриваться как запасные на квалификационный турнир к Олимпийским играм в Пекине.