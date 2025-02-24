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Загитова лаконично ответила, кого из российских фигуристов отправила бы на ОИ-2026

Загитова лаконично ответила, кого из российских фигуристов отправила бы на ОИ-2026
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова лаконично ответила, кого из российских фигуристов отправила бы на Олимпийские игры 2026 года в Милане.

«Я не люблю сослагательных наклонений. Я сейчас не в Федерации фигурного катания. Не могу за них ответить», – приводит слова Загитовой «Советский спорт».

Ранее было официально объявлено о решении ISU допустить российских спортсменов к отборочным турнирам ОИ-2026 с рядом ограничений — в нейтральном статусе, без государственных флага и гимна и только в индивидуальных соревнованиях. В каждом виде от России сможет поехать только один спортсмен. До других международных турниров россияне не допущены с марта 2022 года.

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