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«Было сразу понятно, что не вернётся». Тарасова — о решении Загитовой завершить карьеру

«Было сразу понятно, что не вернётся». Тарасова — о решении Загитовой завершить карьеру
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала заявление олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой о завершении спортивной карьеры. Напомним, ранее фигуристка впервые заявила, что официально завершила карьеру ещё в 2019 году. Ранее она называла это «приостановкой».

«Для меня, конечно, было сразу очевидно, что она не вернётся. Фигуристы берут время на раздумье, будут ли они кататься дальше или нет. Могут ли они вкалывать как раньше или будут выступать в разных шоу и обеспечивать себя и свою семью», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости».

Алина Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Помимо золота Олимпиады, в её активе победа на чемпионатах мира, Европы, России и финале Гран-при.

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