«Я закончила, это правда». Коломенская подтвердила решение о распаде дуэта с Фроловым

Фигуристка Анна Коломенская, выступающая в танцах на льду с Артёмом Фроловым, подтвердила распад дуэта. Она также заявила, что действительно решила завершить спортивную карьеру.

«Я закончила, это правда. Мы расстались в хороших отношениях. Со здоровьем что-то? Нет. Решила завершить примерно неделю назад», – приводит слова Коломенской телеграм-канал «Обсудим?».

В нынешнем сезоне-2024/2025 спортсмены проводили первый сезон во взрослом разряде, который получился не столь удачным. На чемпионате России — 2025 в Омске дуэт занял лишь 13-е место, а на финале Гран-при России в Красноярске остановились на восьмой позиции.