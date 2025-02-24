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Самохин: Коломенская решила посвятить себя учёбе в МГУ, а Фролов продолжит карьеру

Самохин: Коломенская решила посвятить себя учёбе в МГУ, а Фролов продолжит карьеру
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Денис Самохин, тренирующий Анну Коломенскую и Артёма Фролова, прокомментировал решение своей подопечной завершить спортивную карьеру.

«Обсудили всё окончательно. Аня приняла решение завершить карьеру. Жаль, конечно, но это её решение. Желаем ей добиться поставленных целей, она решила полностью посвятить себя учёбе в МГУ, нагрузка там большая. А что касается Артёма, то он хочет кататься, будем пробовать разные варианты», — приводит слова Самохина ТАСС.

Ранее сообщалось, что Фролов уже начал скатываться с Софьей Тютюниной, которая, в свою очередь, прекратила выступления с Матвеем Грачёвым. Они тренировались в группе заслуженного тренера России Александра Жулина.

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