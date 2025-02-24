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Медведева поздравила Тутберидзе с днём рождения и показала постановку нового номера

Медведева поздравила Тутберидзе с днём рождения и показала постановку нового номера
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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева поздравила своего тренера, Этери Тутберидзе, с днём рождения. Сегодня, 24 февраля, заслуженному тренеру России по фигурному катанию исполняется 51 год.

«С днём рождения!» — написала Медведева.

Отметим, что фигуристка показала процесс постановки нового номера с Тутберидзе и хореографом группы Даниилом Глейхенгаузом.

25-летняя Медведева, помимо двух титулом ЧМ и ЧЕ, имеет две серебряные медали Олимпийский игр и два титула чемпионки России. Фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м официально объявила о завершении карьеры. Сейчас Евгения активна в медиапространстве — она ведёт личный YouTube-канал, где берёт интервью у звёздных гостей.

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