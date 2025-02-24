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Кондратюк объяснил, почему сделал показательный номер с отсылкой на программу Валиевой

Кондратюк объяснил, почему сделал показательный номер с отсылкой на программу Валиевой
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Чемпион России и Европы Марк Кондратюк объяснил, почему решил сделать показательный номер на музыку, под которую катала российская фигуристка Камила Валиева. В рамках показательных выступлений на чемпионате России — 2025 Марк выступил под песню «Танцы на стёклах» в костюме, похожем на платье Валиевой к её программе под эту же музыку.

«Для нас со Светланой Владимировной (Соколовской, тренером Марка. — Прим. «Чемпионата») — это было важно», — приводит слова Кондратюка ТАСС.

Напомним, 9 января 2024 года CAS отстранил Валиеву от соревнований на четыре года. Дисквалификация отсчитывается от 25 декабря 2021 года, показанные с этой даты результаты фигуристки аннулированы.

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