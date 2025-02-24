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«В Америке и в Петербурге есть парни». Кондратюк заявил, что будет учить четверной аксель

«В Америке и в Петербурге есть парни». Кондратюк заявил, что будет учить четверной аксель
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Чемпион России и Европы Марк Кондратюк заявил, что планирует выучить самый сложный прыжок в фигурном катании на данный момент — четверной аксель.

«В Америке есть один парень (Илья Малинин. — Прим. «Чемпионата») и в Петербурге — ещё один (Владислав Дикиджи. — Прим. «Чемпионата»). Вот они делают четверной аксель. Было бы прикольно. Получится — отлично. Если нет — то не судьба», — приводит слова Кондратюка ТАСС.

Напомним, в прошлом сезоне Дикиджи стал первым российским фигуристом и вторым в мире после Ильи Малинина, успешно приземлившим четверной аксель. В этом году он несколько раз показывал его на тренировках. Чемпионат России по прыжкам — 2025 стал первым соревнованием, на котором россиянин показал этот прыжок.

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