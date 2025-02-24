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«Надеюсь на лучшее». Анастасия Зинина сообщила, что впервые вышла на лёд после операции

«Надеюсь на лучшее». Анастасия Зинина сообщила, что впервые вышла на лёд после операции
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Фигуристка Анастасия Зинина сообщила, что в прошедшую субботу впервые вышла на лёд после операции на голеностопе.

«В субботу я впервые вышла на лёд после операции на голеностопе. Точных сроков восстановления пока нет. В любом случае я надеюсь на лучшее», — приводит слова Зининой «Матч ТВ».

Напомним, в сезоне-2023/2024 Анастасия Зинина практически не выступала на официальных соревнованиях. Спортсменка снималась с этапов Гран-при России из-за проблем со здоровьем и пропустила чемпионат страны. После фигуристка сообщила, что ей требуется операция на голеностопе. В связи с этим в сезоне-2024/2025 Зинина также не участвовала во всех стартах.

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