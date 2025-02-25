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Туктамышева, Алиев, Семененко выступят в гала-шоу к 8 марта и дню рождения Мишина

Туктамышева, Алиев, Семененко выступят в гала-шоу к 8 марта и дню рождения Мишина
Елизавета Туктамышева
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В Санкт-Петербурге в Ледовом дворце 9 марта состоится гала-шоу Санкт-Петербургского ледового театра, приуроченное к празднованию Международного женского дня и ко дню рождения заслуженного тренера России Алексея Мишина.

Режиссёром-постановщиком шоу выступит Илья Авербух. Среди участников гала-шоу значатся знаменитые ученики Мишина — чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, двукратный чемпион России и победитель Спартакиады сильнейших Евгений Семененко, серебряный призёр чемпионата России Глеб Лутфуллин, призёр Российско-китайских игр Агата Петрова.

Также в шоу выступят олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин, серебряный призёр Олимпиады в командном турнире Михаил Коляда, бронзовые призёры Олимпиады в командном турнире Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, чемпион России и Европы Дмитрий Алиев, призёр чемпионатов России и двукратный победитель финала Гран-при Пётр Гуменник, четырёхкратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова/Иван Букин, призёры этапов Гран-при России Екатерина Миронова/Евгений Устенко, чемпион России по прыжкам Николай Угожаев и другие.

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