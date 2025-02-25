«Наконец-то включили мозги!» Роднина — о слухах о призыве МОК допустить россиян до ОИ-2026

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы в парном катании Ирина Роднина отреагировала на информацию шведского издания SVT, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации зимних видов спорта начать процесс допуска российских спортсменов до квалификационных соревнований к Олимпийским играм 2026 года.

«Наконец-то включили мозги! Это радостная новость, теперь самое главное, чтобы она была реализована», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Отметим, что представители МОК не стали обсуждать данный инсайд с SVT, сославшись на нехватку времени.