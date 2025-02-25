Стал известен предварительный состав участников «Кубка Федерации» среди юниоров
Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала предварительный список участников Всероссийских соревнований «Кубок Федерации» среди юниоров. Они пройдут с 27 февраля по 2 марта в Калуге.
Фигурное катание. Юниоры. «Кубок Федерации», Калуга. Предварительный список участников:
Девушки:
- Елизавета Андреева;
- Маргарита Базылюк;
- Алиса Двоеглазова;
- София Дзепка;
- Елена Костылева;
- Милана Лебедева;
- Валерия Лукашова;
- Анна Ляшенко;
- Агата Петрова;
- Лидия Плескачёва;
- Алёна Принёва;
- Любовь Рубцова.
Юноши:
- Михаил Алексахин;
- Максим Бадави;
- Вадим Воронов;
- Эдуард Карартынян;
- Глеб Ковтун;
- Николай Колесников;
- Лев Лазарев;
- Герман Ленков;
- Марк Лукин;
- Никита Сарновский;
- Макар Солодников;
- Арсений Федотов.
Парное катание:
- Кира Доможирова – Илья Вегера;
- София Диана Касинс – Александр Брегей;
- Зоя Ковязина – Артемий Мохов;
- Вероника Меренкова – Даниль Галимов;
- Ольга Сабада – Павел Астахов;
- Майя Шегай – Андрей Шадерков;
- Полина Шешелева – Егор Карнаухов;
- Таисия Щербинина – Артем Петров.
Танцы на льду:
- Анна Билибина – Дмитрий Кашаев;
- Дарья Дрожжина – Иван Тельнов;
- Лилия Литенко – Игнат Пахомов;
- Зоя Пестова – Сергей Лагутов;
- Елизавета Ростилова – Денис Ауров;
- Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров;
- Мария Фефелова – Артем Валов;
- Александра Финохина – Никита Иванов;
- Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов;
- Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин.
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