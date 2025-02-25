Стал известен предварительный состав участников «Кубка Федерации» среди юниоров

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала предварительный список участников Всероссийских соревнований «Кубок Федерации» среди юниоров. Они пройдут с 27 февраля по 2 марта в Калуге.

Фигурное катание. Юниоры. «Кубок Федерации», Калуга. Предварительный список участников:

Девушки:

Елизавета Андреева;

Маргарита Базылюк;

Алиса Двоеглазова;

София Дзепка;

Елена Костылева;

Милана Лебедева;

Валерия Лукашова;

Анна Ляшенко;

Агата Петрова;

Лидия Плескачёва;

Алёна Принёва;

Любовь Рубцова.

Юноши:

Михаил Алексахин;

Максим Бадави;

Вадим Воронов;

Эдуард Карартынян;

Глеб Ковтун;

Николай Колесников;

Лев Лазарев;

Герман Ленков;

Марк Лукин;

Никита Сарновский;

Макар Солодников;

Арсений Федотов.

Парное катание:

Кира Доможирова – Илья Вегера;

София Диана Касинс – Александр Брегей;

Зоя Ковязина – Артемий Мохов;

Вероника Меренкова – Даниль Галимов;

Ольга Сабада – Павел Астахов;

Майя Шегай – Андрей Шадерков;

Полина Шешелева – Егор Карнаухов;

Таисия Щербинина – Артем Петров.

Танцы на льду: