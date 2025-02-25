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Стал известен предварительный состав участников «Кубка Федерации» среди юниоров

Стал известен предварительный состав участников «Кубка Федерации» среди юниоров
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Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала предварительный список участников Всероссийских соревнований «Кубок Федерации» среди юниоров. Они пройдут с 27 февраля по 2 марта в Калуге.

Фигурное катание. Юниоры. «Кубок Федерации», Калуга. Предварительный список участников:

Девушки:

  • Елизавета Андреева;
  • Маргарита Базылюк;
  • Алиса Двоеглазова;
  • София Дзепка;
  • Елена Костылева;
  • Милана Лебедева;
  • Валерия Лукашова;
  • Анна Ляшенко;
  • Агата Петрова;
  • Лидия Плескачёва;
  • Алёна Принёва;
  • Любовь Рубцова.

Юноши:

  • Михаил Алексахин;
  • Максим Бадави;
  • Вадим Воронов;
  • Эдуард Карартынян;
  • Глеб Ковтун;
  • Николай Колесников;
  • Лев Лазарев;
  • Герман Ленков;
  • Марк Лукин;
  • Никита Сарновский;
  • Макар Солодников;
  • Арсений Федотов.

Парное катание:

  • Кира Доможирова – Илья Вегера;
  • София Диана Касинс – Александр Брегей;
  • Зоя Ковязина – Артемий Мохов;
  • Вероника Меренкова – Даниль Галимов;
  • Ольга Сабада – Павел Астахов;
  • Майя Шегай – Андрей Шадерков;
  • Полина Шешелева – Егор Карнаухов;
  • Таисия Щербинина – Артем Петров.

Танцы на льду:

  • Анна Билибина – Дмитрий Кашаев;
  • Дарья Дрожжина – Иван Тельнов;
  • Лилия Литенко – Игнат Пахомов;
  • Зоя Пестова – Сергей Лагутов;
  • Елизавета Ростилова – Денис Ауров;
  • Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров;
  • Мария Фефелова – Артем Валов;
  • Александра Финохина – Никита Иванов;
  • Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов;
  • Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин.
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