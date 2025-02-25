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Николай Угожаев и Ксения Синицына вошли в состав участников Кубка Первого канала — 2025

Николай Угожаев и Ксения Синицына вошли в состав участников Кубка Первого канала — 2025
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Действующий чемпион России по прыжкам Николай Угожаев и бронзовый призёр чемпионата России – 2024 в женском одиночном катании Ксения Синицына вошли в состав участников Кубка Первого канала – 2025 по решению Федерации фигурного катания на коньках России и Первого канала.

Командные соревнования Кубок Первого канала – 2025 пройдут с 15 по 16 марта в Челябинске на ледовой арене «Трактор».

Ранее по итогу голосования зрителей было решено, что на КПК выступят Даниил Самсонов, который получил 50 117 голосов, и Софья Акатьева, набравшая 70 694 голоса. Благодаря же голосованию СМИ на турнир отобрались Вероника Яметова и Дмитрий Алиев.

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