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В Санкт-Петербурге простились с директором академии фигурного катания Татьяной Меньшиковой

В Санкт-Петербурге простились с директором академии фигурного катания Татьяной Меньшиковой
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В Князь-Владимирском соборе Санкт-Петербурга состоялось прощание с вице-президентом Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга и директором академии фигурного катания Татьяной Меньшиковой.

Она ушла из жизни в возрасте 73 лет 22 февраля в результате тяжёлой болезни. Среди тех, кто пришёл проститься с директором АФК, были тренеры по фигурному катанию Татьяна и Алексей Мишины, Людмила и Василий Великовы, Валентина Чеботарёва, Ирина Яковлева, Алёна Леонова, хореограф Ольга Глинка, а также фигуристы, которые долгое время тренировались в стенах академии — Макар Игнатов и Елизавета Нугуманова.

Меньшикова занимала пост вице-президента Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга с 2001 года, а академию фигурного катания возглавляла с 1993-го. В разные годы в этой школе тренировались Антон Сихарулидзе, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Ксения Столбова, Фёдор Климов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов и многие другие известные чемпионы.

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