Бричги — о внимании после победы на ЧЕ-2025: сплошные интервью и репортажи, даже телешоу

Швейцарский фигурист Лукас Бричги высказался о сильном внимании со стороны медиа, с которым он столкнулся после победы на чемпионате Европы — 2025 в Таллине.

«Честно говоря, это огромное событие. Я совсем этого не ожидал. Обычно фигурное катание в Швейцарии не так уж и популярно. В Цюрихе, когда я приехал, была приветственная вечеринка, на которую пришли около 300 человек. Думаю, что Art On Ice организовали эту вечеринку, и там были представители СМИ, национальное телевидение, все крупные каналы. Тогда впервые в жизни у меня была эта сцена, которую я никогда не забуду, когда шесть или семь камер прямо перед тобой. Это было что-то особенное.

Конечно, ко мне никогда не было такого количества внимания со стороны СМИ, это было немного ошеломляюще. Первую неделю у меня не было ни минуты для себя, кроме полёта обратно в Мюнхен. Всё остальное — сплошные интервью и репортажи, и в основном национальному телевидению. Потом я даже участвовал в телешоу.

Конечно, всё это не настолько круто, как у лыжников, там совсем другой уровень, но это намного больше, чем я ожидал. Но да, в конце концов, у нас в Швейцарии не так много чемпионов Европы. Швейцария маленькая, в лыжах у нас много чемпионов, в сноуборде. В общем, всё, что связано со снегом… А в других видах спорта не так много», — сказал Бричги в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.

Эксклюзивное интервью с Лукасом Бричги выйдет на «Чемпионате» в 12:00 мск.