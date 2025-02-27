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Чемпион Европы Бричги: без россиян не хватает зрителей на соревнованиях

Чемпион Европы Бричги: без россиян не хватает зрителей на соревнованиях
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Швейцарский фигурист, чемпион Европы Лукас Бричги заявил, что в связи с неучастием российских фигуристов в международных соревнованиях на старты стало приходить меньше зрителей.

«Ещё сейчас не хватает зрителей. Когда мы катались с россиянами, на аренах у нас было просто больше людей, поскольку они большие поклонники фигурного катания. По этим вещам я точно немного скучаю. Ну, кроме разговоров о политике. Но говоря о самом катании, точно чего-то не хватает. Мне тоже повезло в какой-то мере, что их здесь нет. Я бы, наверное, не стал чемпионом Европы, если бы они катались», — сказал Бричги в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.

Эксклюзивное интервью с Лукасом Бричги выйдет на «Чемпионате» в 12:00 мск.

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