Швейцарский фигурист Бричги: знал, что это невозможно — стать чемпионом Европы

Швейцарский фигурист Лукас Бричги заявил, что считал невозможной свою победу на чемпионате Европы — 2025.

— Теперь я начал осознавать, что происходит, это точно. Но я не поменял мнения по поводу того, что невозможно и нереально стать чемпионом Европы, когда многие хорошие фигуристы катаются чисто. Или даже не очень чисто. Например, если это сделает Адам, то у меня нет шансов. Потому что у него намного больше четверных, выше компоненты. Я знал, что на самом деле это невозможно — стать чемпионом Европы. Это никогда не было моей мечтой, потому что для меня это было действительно нереально. Но да, я достиг чего-то, о чём никогда не мечтал.

— Чувствуешь себя по-другому сейчас? Или ты остался тем же человеком и твой новый титул не имеет значения в этом смысле?

— Конечно, у меня теперь есть титул чемпиона Европы, которым обладают немногие. Не знаю, что могло бы измениться, может быть, появятся дополнительные приглашения на шоу или что-то в этом роде, но в остальном — мало что могло измениться, — сказал Бричги в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.

Бричги сенсационно выиграл чемпионат Европы — 2025 в мужском одиночном катании. За своё выступление он набрал 267,09 балла. Он поднялся с восьмого места в короткой программе на итоговое первое.

Читайте эксклюзивное интервью с Лукасом Бричги на «Чемпионате».