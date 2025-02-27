Фигурист Лукас Бричги: у Гуменника впечатляющие программы. Я смотрел чемпионат России

Швейцарский фигурист, чемпион Европы Лукас Бричги заявил, что смотрел чемпионат России и особенно отметил для себя впечатляющие программы многократного призёра национального первенства Петра Гуменника.

«Раньше, то есть до начала всей ситуации, я был не так известен. Я даже не помню, катался ли я тогда по этапам Гран-при. Я даже особо не пересекался с россиянами, потому что занимал свои 15-е места. Сейчас, возможно, всё было бы немного по-другому. Я бы чаще встречался с ними на Гран-при или где-то ещё контактировал. Но в юниорские времена я знал некоторых людей, потому что я много соревновался с россиянами.

Например, Пётр Гуменник — я соревновался с ним много лет, надеюсь, он меня помнит. Я смотрел несколько видео с ним сейчас. Видел, что он стал очень высоким. Когда я с ним соревновался, он был таким маленьким, невинным мальчиком на юниорских Гран-при! Сейчас я смотрел какие-то соревнования, может, это был чемпионат России. У них впечатляющие программы.

По крайней мере, технически: все эти четверные, которые они делают, – это безумие. И девочки тоже впечатляют. Не могу сказать однозначно, хорошо это или плохо, что они снова могут соревноваться, но лично я чисто со стороны спорта немного скучаю по тому уровню. Но это очень сложный вопрос», — сказал Бричги в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.

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