Швейцарец Бричги высказался о четверных прыжках в мужском одиночном катании

Швейцарский фигурист, чемпион Европы Лукас Бричги высказался о смене вектра в мужском одиночном катании в сторону усложнения технического контента. При этом он заявил о необходимости сохранения баланса между сложностью и второй оценкой.

«Не хочу упоминать никаких имён, потому что не хочу говорить плохо о других фигуристах. Но есть те, которые вставляют много четверных в программы, но в их катании ничего нет с артистической точки зрения. Я считаю, это не то, что должно быть в спорте. Четверные прыжки важны, это впечатляет, если вы делаете шесть квадов в произвольной программе. Я это поддерживаю, надо технически совершенствоваться. Но, с другой стороны, если у тебя программа только с прыжками и беговыми шагами между ними, то люди начнут засыпать от этого.

Должен быть баланс. Мы должны уделять внимание обеим сторонам в равной степени. Многие фигуристы теряют больше, не только артистизм. Им нужно сосредоточиться на прыжках и отдыхать между ними. И я думаю, что это не очень хорошее развитие событий. Но комбинации с четверными очень впечатляют. И я люблю смотреть на такие вещи, как тройной аксель — четверной тулуп или тройной аксель — четверной сальхов Михаила Шайдорова. Это же просто вау! Но в то же время фигуристы также должны улучшать компоненты», — сказал Бричги в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.

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