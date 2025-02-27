Швейцарский фигурист — о россиянах: уровень по многим дисциплинам без них упал

Швейцарский фигурист, чемпион Европы Лукас Бричги заявил, что без участия российских фигуристов на международных стартах уровень многих дисциплин упал.

«Есть две точки зрения. Если посмотреть на это с политической точки зрения, то всегда можно сказать: тяжёлая ситуация всё ещё продолжается. С другой стороны, если честно, уровень по многим дисциплинам без россиян упал. Снизился у девочек, в парном катании. У нас ещё есть потрясающие фигуристы, помимо россиян. Но русские настолько доминировали, по крайней мере, в женском одиночном и парах, также немного в танцах. Мужчины тоже были очень хороши, хоть и не всегда доминировали.

Сейчас что бы я ни сказал — это точно кому-то не понравится, потому что знаю, что некоторые не хотят, чтобы они соревновались из-за ситуации на Украине. Также знаю, что другие люди хотят, чтобы они соревновались, потому что конкуренция может повлиять на хороший уровень катания. В общем, я не знаю, у меня действительно нет мнения по этому поводу», — сказал Бричги в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.

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