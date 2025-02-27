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Швейцарский фигурист — о россиянах: уровень по многим дисциплинам без них упал

Швейцарский фигурист — о россиянах: уровень по многим дисциплинам без них упал
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Швейцарский фигурист, чемпион Европы Лукас Бричги заявил, что без участия российских фигуристов на международных стартах уровень многих дисциплин упал.

«Есть две точки зрения. Если посмотреть на это с политической точки зрения, то всегда можно сказать: тяжёлая ситуация всё ещё продолжается. С другой стороны, если честно, уровень по многим дисциплинам без россиян упал. Снизился у девочек, в парном катании. У нас ещё есть потрясающие фигуристы, помимо россиян. Но русские настолько доминировали, по крайней мере, в женском одиночном и парах, также немного в танцах. Мужчины тоже были очень хороши, хоть и не всегда доминировали.

Сейчас что бы я ни сказал — это точно кому-то не понравится, потому что знаю, что некоторые не хотят, чтобы они соревновались из-за ситуации на Украине. Также знаю, что другие люди хотят, чтобы они соревновались, потому что конкуренция может повлиять на хороший уровень катания. В общем, я не знаю, у меня действительно нет мнения по этому поводу», — сказал Бричги в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.

Читайте эксклюзивное интервью с Лукасом Бричги на «Чемпионате».

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