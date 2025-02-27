Чемпион Европы Бричги — о критике: стараюсь даже не читать всю эту ерунду

Швейцарский фигурист Лукас Бричги заявил, что не читает критику о себе, которая появилась после его победы на чемпионате Европы — 2025. Напомним, некоторые специалисты намекали на слишком лёгкий технический контент спортсмена. В произвольной программе он исполняет только два четверных тулупа.

«Честно говоря, я мало читаю о себе, потому что знаю, что всегда есть критика, люди, которые будут судить. Я действительно не хочу волноваться об этих вещах и стараюсь даже не читать всю эту ерунду. А что они имеют в виду под слабым чемпионом? Я думаю, что не должен был выигрывать. Я имею в виду, что были и другие фигуристы, которые намного сильнее, но они просто допустили ошибки в ту субботу. И я стал чемпионом только потому, что проехал чисто, ну почти.

Но да, технически у меня не так много преимуществ, у меня было только два четверных тулупа. Обычно этого недостаточно, чтобы стать чемпионом. Но поскольку фигурное катание – это про качество, возможно, мне немного повезло, что другие допустили ошибки, а я – нет. В конце концов, я могу с ними согласиться в техническом плане. Не сказал бы, что я слабый, потому что последние три сезона постоянно был на довольно высоком уровне.

Я много боролся с травмой колена, но в остальном держался. Но да, это всего лишь один четверной тулуп. Так что если они имеют в виду это, то я с ними согласен. Это не так безумно сложно, как у других, как у Ильи Малинина, как у Адама Сяо Хим Фа, как, может быть, у некоторых российских фигуристов. Это совершенно верно. Но в конце концов нужно кататься чисто, и я смог сделать это. У других был гораздо более сложный контент, но они не могли его показать. Но я точно не ехал на чемпионат в статусе фаворита», — сказал Бричги в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.

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