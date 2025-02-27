Тарасова сообщила, что Россия выбрала фигуристов для отбора на Олимпиаду-2026

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выбрала фигуристов для отбора на будущие Олимпийские игры, которые пройдут в Милане в 2026 году. При этом специалист отказалась раскрывать фамилии отобранных кандидатов.

«Наша федерация определилась с кандидатами. Было ли это сложно? Мне кажется, что нет.

Как же вам я, старший тренер сборной, скажу про то, кого я вижу сегодня на Олимпийских играх? Остальным всем заканчивать тогда? У нас всё-таки соревнования. Это не последнее дело, и через соревнования выбирают. Взяли двух мальчиков, и из двух мальчиков, у которых лучшие результаты, выбирают. Дикиджи не проиграл, кроме последнего, ни одно соревнование; Гуменник нигде не выступил так потрясающе, как в конце, на единственном соревновании. Неужели вам сегодня хочется, чтобы мы сказали, кто поедет?» — приводит слова Тарасовой «РБК-Спорт».

Напомним, квалификационный турнир на Олимпийские игры пройдёт с 17 по 21 сентября в Пекине. В каждом виде Россия имеет по одной квоте.