Фигурное катание, финал юниорского Гран-при России — 2024/2025: расписание на 27 февраля

Сегодня, 27 февраля, в Калуге стартует финал юниорского Гран-при России — 2024/2025 по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на 27 февраля.

Фигурное катание. Юниорский Гран-при России — 2024/2025. Финал. 27 февраля (время московское):

19:00 — Танцы на льду (юниоры), ритмический танец.

20:25 — Пары, короткая программа.

Финал юниорского Гран-при России — 2024/2025 пройдёт с 27 февраля по 1 марта. Лучшие российские юниоры будут соревноваться за призовые места в четырёх дисциплинах. В турнире примут участие по 12 юношей и девушек, показавших лучшие результаты в осенней серии Гран-при России, а также восемь спортивных пар и 10 танцевальных дуэтов.