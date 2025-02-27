Худайбердиева ответила, поставили ли они с Базиным программы на олимпийский сезон

Чемпионка России Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, ответила, ставили ли они уже программы на следующий олимпийский сезон. Напомним, ранее стало известно о допуске по одной основной и запасной пары на квалификационный турнир к ОИ-2026. Главные лидеры в танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин — уже поставили свою произвольную программу.

Боброва: Шоу — это прекрасно и замечательно, что с постановками? Просто появилась уже информация, что у Саши с Ваней поставлена программа, и Татьяна Анатольевна Тарасова выписала дифирамбы, что это шедевр Александра Жулина…

Журанков: И меня это испугало, честно говоря, такие дифирамбы.

Боброва: Мне очень-очень интересно, я действительно желаю им очень хорошей олимпийской постановки. Вы предполагаете ставиться, есть ли какие-то идеи? Или пока всё в секрете, как всегда?

Худайбердиева: Пока… да нет, не то что в секрете, пока к постановкам мы не приступали, ничего, никаких идей, никаких программ у нас пока нет. Пока мы работаем, мы ездим по шоу, у нас пока закончился сезон. Мы думали о постановке только на «Русский вызов» и поэтому к программам пока не приступали, так как сезон, скажем так, в полной мере закончили, только когда объявили списки участников. К сожалению, мы туда не попали, — сказала Худайбердиева в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».