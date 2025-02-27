Худайбердиева и Боброва рассказали о непринятых заявках на «Русский вызов» — 2025

Чемпионка России Елизавета Худайбердиева и олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва рассказали, что подавали заявки на участие в турнире шоу-программ «Русский вызов», который пройдёт 22 марта в Санкт-Петербурге. Однако их заявки не приняли.
Журанков: Я правильно понимаю, что вы обе туда не попали?
Боброва: Всё правильно, мы подавали заявки, Лиза с Егором подали заявку, мы с моим мужем Андреем хотели кататься.
Худайбердиева: И третий номер был мой и Катин совместный. И тоже не согласились.
Журанков: Как Хаббелл и Пападакис?
Худайбердиева: Не настолько (смеётся).
Боброва: Ещё лучше. Мне кажется, Первый канал очень много потерял, но ладно (улыбается).
Журанков: От вашего совместного номера?
Боброва: От всех трёх.
Худайбердиева: Это слова Кати (смеётся), — сказали фигуристы в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».