Худайбердиева и Боброва рассказали о непринятых заявках на «Русский вызов» — 2025

Чемпионка России Елизавета Худайбердиева и олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва рассказали, что подавали заявки на участие в турнире шоу-программ «Русский вызов», который пройдёт 22 марта в Санкт-Петербурге. Однако их заявки не приняли.

Журанков: Я правильно понимаю, что вы обе туда не попали?

Боброва: Всё правильно, мы подавали заявки, Лиза с Егором подали заявку, мы с моим мужем Андреем хотели кататься.

Худайбердиева: И третий номер был мой и Катин совместный. И тоже не согласились.

Журанков: Как Хаббелл и Пападакис?

Худайбердиева: Не настолько (смеётся).

Боброва: Ещё лучше. Мне кажется, Первый канал очень много потерял, но ладно (улыбается).

Журанков: От вашего совместного номера?

Боброва: От всех трёх.

Худайбердиева: Это слова Кати (смеётся), — сказали фигуристы в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».