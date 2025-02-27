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Худайбердиева объяснила, как принималось решение о пропуске финала Гран-при России

Худайбердиева объяснила, как принималось решение о пропуске финала Гран-при России
Елизавета Худайбердиева и Евгор Базин
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Чемпионка России Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, объяснила, как они с партнёром принимали решение о пропуске финала Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске.

«Очень-очень сложным был чемпионат России, и вообще первая половина сезона. В первую очередь, наверное, психологически и эмоционально было тяжело, и, наверное, уже в этот момент, когда мы откатали в Омске, мы понимали, что мы, скорее всего, не поедем на финал Гран-при. И после новогодних праздников сразу пришли в федерацию, написали заявление с просьбой нас снять с турнира.

Всё это согласовали с тренерами. Когда пришли поговорить с Александром Вячеславовичем, сказать ему о наших планах, он сказал: «Я тоже вот думаю, нужно ли ехать на турнир, потому что было же очень неожиданно то, что будет какой-то важный такой, суперважный турнир в сентябре-месяце». Действительно нужно перестраивать по-другому подготовку, чтобы выйти в хорошую форму. Поэтому все, кто пишет, что Саша с Ваней ушли за год готовиться – ну, ничего смешного. Это серьёзный момент, ответственный период, и это абсолютно нормально. Мы приняли решение, что попросим разрешения нам не выступать, и федерация это согласовала», — сказала Худайбердиева в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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