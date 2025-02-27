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«Это одна попытка, русская рулетка». Худайбердиева — о формировании состава на Олимпиаду

«Это одна попытка, русская рулетка». Худайбердиева — о формировании состава на Олимпиаду
Елизавета Худайбердиева
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Чемпионка России Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков обсудили в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» формирование заявки ФФККР на отборочный турнир перед Олимпийскими играми в Милане.

Худайбердиева: Я просто не очень понимаю вообще всей шумихи вокруг состава запаса, потому что все же понимают, как это будет работать: что если, например, у нас отправляют заявку и основного кандидата одобряют, то запасной едет только в случае травмы основного, и это если запасного ещё одобрят.

Боброва: Но он же всё равно должен быть, этот запасной?

Худайбердиева: А если основного номера не одобряют, то не едет никто, то есть квоты не будет вообще.

Журанков: В смысле, если не отбирается на квалификационном отборе?

Худайбердиева: Нет, если по какой-то причине говорят, что он не согласован, то не едет никто. Это одна попытка, русская рулетка.

Боброва: Действительно, русская.

Напомним, списки основных и запасных кандидатов от ФФККР должны быть поданы в ISU до 28 февраля.

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