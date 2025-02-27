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Фигуристка София Дзепка снялась с финала юниорского Гран-при России — 2024/2025

Фигуристка София Дзепка снялась с финала юниорского Гран-при России — 2024/2025
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Фигуристка София Дзепка снялась из-за болезни с финала юниорского Гран-при России — 2024/2025, который стартует сегодня, 27 февраля, в Калуге.

«Это самое сложное. Знаю, что переживу, что выздоровею, что впереди ещё будут соревнования, но всё равно ужасно грустно. Друзья, мне очень жаль, что не встретимся с вами на Кубке федерации среди юниоров. Но буду делать всё возможное, чтобы поскорее выздороветь и снова выйти на лёд», — написала спортсменка на своей странице в социальных сетях.

Дзепка является бронзовым призёром финала Гран-при среди юниоров 2024 года и чемпионата России среди юниоров 2025 года.

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