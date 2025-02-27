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Худайбердиева — о возвращении россиян: мне кажется, будет потепление после Олимпийских игр

Худайбердиева — о возвращении россиян: мне кажется, будет потепление после Олимпийских игр
Елизавета Худайбердиева
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Чемпионка России Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, поделилась в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» мыслями о возможном возвращении российских фигуристов на международную арену.

Журанков: Ожидание возвращения – оно есть?

Худайбердиева: Конечно, я думаю, что я уверена, что, может быть, конечно, в следующем сезоне полноценно нет, но у меня есть предчувствие. Оно ничем не подкреплено, у меня нет никакой информации, но у меня есть ощущение, что на челленджеры, на «бэшки» нас уже пустят через год, после Олимпиады. Пройдёт Олимпиада, и нам скажут: «Выходите потихонечку, набирайте рейтинг. Гран-при, понятно, никто не даст там, потому что рейтинга никакого, однако хотя бы парочку турниров каких-то. Мне кажется, что уже будет потепление после Олимпийских игр.

Напомним, с 2022 года российские фигуристы не выступали на международных соревнованиях под эгидой ISU.

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