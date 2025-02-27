Худайбердиева объяснила, почему выбрала бы Хавронину и Нарижного в запас на Олимпиаду

Чемпионка России Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, высказала мнение о том, почему в качестве запасной пары на олимпийский отбор нужно отправлять дуэт Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный.

«Я очень надеюсь, что восстановится Дэвид и это будет наша запасная пара. Я считаю, что у них у единственных есть шанс… Ну, Сашу с Ваней мы не берём. Если это запас, то это единственная пара, которая со своим таким западным стилем будет нравиться ISU, мне кажется, судьям международным. То есть мы (Худайбердиева/Базин. – Прим. «Чемпионата»), Василиса с Максом, Лиза с Дариком, для меня это более русское катание. Не знаю, чем это объяснить. А Ира с Дэвидом – они немного другие. Если они будут развиваться, если они не будут ссориться с тренерами, если у них также будет локомотивом двигаться их работа, я думаю, что это огромный потенциал, и вот именно они могут, мне кажется, бороться все следующие годы, четырёхлетку или там больше, как ребята захотят сколько кататься и смогут именно за какие-то призовые, хорошие, классные места», – сказала Худайбердиева в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».