«Это задел на следующую четырёхлетку». Худайбердиева и Боброва — о поездке на ОИ-2026

Чемпионка России Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, и олимпийская чемпионка Екатерина Боброва обсудили в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» поездку российских фигуристов в нейтральном статусе на зимнюю Олимпиаду в Милане 2026 года.

Худайбердиева: Я считаю, что это всё на усмотрение спортсменов. Мне кажется, ребята вернулись ради этого. И если они сделали уже так много для этой цели, то, наверное, сейчас сдаваться-то глупо.

Боброва: Мы сейчас создаём задел на следующую четырёхлетку, которую, по нашему с Лизой мнению, уже нам приоткроют. Начинать совершенно с чистого листа сезон на международных соревнованиях — это тоже такое себе. Чуть проще будет, если всё-таки наши ребята поедут на Олимпиаду. Ну и давайте откровенно, я надеюсь, Лиз, ты меня поддержишь как спортсменка… Мнения разделились 50 на 50. Одни говорят — что мы ехать будем позориться? Они о нас ноги вытирают — лучше мы будем делать что-то своё и выигрывать соревнования БРИКС. Но те, кто знает всю подноготную, когда человек пахал 20 лет ради этого, у кого не было детства, когда девочки недоедали, они говорят иначе.

Худайбердиева: У меня вот родители развелись из-за фигурного катания определённо, потому что сложно было. Сколько историй, когда девочки или парни уезжают в Питер и Москву из других городов, чтобы жить одним, и ничего не получается, а они ни в школе не отучились, и с родными уже нет никакой связи… В общем, те, кто осуждает тех спортсменов, которые поехали на Олимпийские игры, вы никогда не были в шкуре этих людей и не знаете, какая была у них судьба спортивная.

Боброва: Никогда в жизни победа на соревнованиях типа БРИКС не будет настолько значимой, насколько победа на Олимпиаде даже без флага и без гимна. Мы две Олимпиады прошли без флага и без гимна, и все прекрасно выступали, и всё равно нас называют серебряными призёрами Олимпийских игр, победителями Олимпийских игр, и медали у нас никто не заберёт. Хотя мы без флага и без гимна, медаль-то при нас, и звание при нас остаётся. Когда мы ездили в 2018 году, я клянусь, поддержка на трибунах была ничуть не хуже, чем в Сочи 2014 года, все прекрасно знали, за кого мы выступаем. Поэтому можно сколько угодно это обсуждать, но, по моему мнению, если приоткрываются дверцы и есть шанс поехать на Олимпиаду, нужно это делать.

Худайбердиева: Мне кажется, что, если ситуация такая, мы очень хотим на международную арену, мы должны показать, что мы за любым местом, на любых условиях едем, что мы принимаем это, но мы хотим быть частью их комьюнити, чтобы спортсмены были на международной арене. И говорить, что мы не согласны и отказываемся — это очень сложно.