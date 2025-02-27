Боброва — о весе фигуристок: уже никто не обращает внимания на это, кроме русских

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва и чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева, выступающая в паре с Егором Базиным, обсудили вопрос веса фигуристок в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Боброва: В России всегда был, так скажем, золотой стандарт. И танцорши всегда подтянутыми должны быть. Я не помню ни одной партнёрши в России, которая позволяла себе на международные старты выходить не в форме. Уже на этапе веса на них даже отбор шёл.

Худайбердиева: В России если ты не в форме, то ты без партнёра. Бетина Попова у нас только была с такими округлыми формами. Она всегда говорила, что, скажем так, за этим следит. Она никогда не была прямо тоненькой, но это ей не мешало катать её прекрасные программы.

Боброва: Уже никто на это не обращает внимания, кроме русских. Я обращаю внимание на вес только со стороны эстетики. То есть странно, например, когда мальчик меньше девочки. Но в одиночном катании, если это не мешает нормально кататься, докручено, то всё нормально.