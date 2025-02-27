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Худайбердиева выступила за необходимость создания органа, следящего за жизнью спортсменов

Худайбердиева выступила за необходимость создания органа, следящего за жизнью спортсменов
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Чемпионка России Елизавета Худайбердиева высказалась о необходимости создания органа, который следил бы за частной жизнью спортсменов. Он помогал бы им справляться с психологическими проблемами, а также с трудностями, связанными со взаимодействием с партнёрами и тренерами.

«Как я это вижу? По идее человек или какая-то группа людей раз в месяц приезжает, смотрит тренировку. Не так, что сидите тут тряситесь. А просто приехали посмотреть, как дела, поговорить со спортсменами.

Надо понимать, любое начальство – это твои друзья, а не враги. Если что-то происходит, то надо именно прийти и попросить помощи. Чтобы не было такого, что, мол, ой, нам там не помогут. Типа как профсоюз? Ну да, наверное.
В моей жизни и карьере много раз были ситуации, когда я как будто не знала, к кому обратиться. К кому я бы пришла и сказала бы. И у меня карьера была бы вообще другой.

Просто сейчас у любой госструктуры – министерства, федерации – столько проблем. У них столько турниров, за которые они отвечают. Времени нет, а ещё следить за тем, кто там кого куда посылает… Поэтому пока непонятно, какая организация этим должна заниматься», — сказала фигуристка в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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