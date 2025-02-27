Худайбердиева и Боброва объяснили проблемы в паре Бойкова/Козловский

Чемпионка России Елизавета Худайбердиева и олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва объяснили проблемы, с которыми в этом сезоне столкнулись чемпионы России и Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Худайбердиева: Бойкова/Козловский прямо в разобранном состоянии. Всё равно они борются. Мне кажется, им сейчас нужна помощь. Они что, тодес и поддержки не умеют делать, поэтому программу срывают? Это чисто какая-то психологическая тема…

Боброва: Взаимоотношений в паре.

Худайбердиева: Возможно, Саше надо с кем-то поговорить. Не из кого ей черпать поддержку, энергию, проблема психологии.

Боброва: У них произвольная в этом сезоне прямо олимпийская. Но они не оставят её на следующий сезон, потому что будут в голове эти воспоминания неудачных прокатов. Они будут бояться.

Худайбердиева: Но, видимо, в карьере спортсмена должно быть такое, когда ты отваляешься и потом всё с чистого листа, — сказали фигуристы в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».