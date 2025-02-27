«Борьба за первое место». Худайбердиева — о выборе Бойковой/Козловского запасными на ОИ

Чемпионка России Елизавета Худайбердиева объяснила, почему считает, что запасными на Олимпийские игры 2026 года нужно выбрать чемпионов России и Европы Александру Бойкову и Дмитрия Козловского.

Боброва: Всё зависит от прокатов. Если Наташа и Илья покажут тройной лутц, тодес на четвёртый уровень, тогда они будут достаточно конкурентоспособными.

Худайбердиева: Но если Бойкова/Козловский находят в себе силы, понимая, что это их последний шанс, откатать так, как они умеют. Это борьба за первое место. А Хабибуллина/Княжук даже с чистыми прокатами не за первое и не за тройку даже. Они молодые, юные совсем. Плюс при условии того, что мы давно не были, без российского судьи.

Журанков: Потеряются на фоне других. А Бойкова/Козловский будут смотреться как равные. Равные на фоне равных. Тем более чемпионы Европы, — сказала Худайбердиева в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».