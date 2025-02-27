«У меня сгорела попа». Худайбердиева объяснила дерзкий ответ Нарижному за слова о Базине

Чемпионка России Елизавета Худайбердиева объяснила, почему дерзко ответила Дэвиду Нарижному за его слова о спортсменах, которые интересуются деньгами, а не соревнованиями как таковыми. В них увидели намёк на партнёра Елизаветы Егора Базина.

«Знаешь, почему я ответила. Я же слышала, знала, что у него есть такое мнение. Но публично так говорить. Меня это просто задело. По факту я показала свою слабость. Но у меня сгорела попа. Это была больная тема в тот момент, когда я это писала. Я лежала после операции, всё сложно у меня было. И думаю, тут вы ещё со своим токсичным катанием.

Просто Дэвид имеет право на эти слова. Если он хочет, он это говорит. Кодекс этики? Таких правил же нет в кодексе этики. Он же тоже никого не называл. Это просто его мнение, он имеет право его высказывать. Возможно, мне просто не надо было отвечать», — сказала фигуристка в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».