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«Было, есть и будет». Худайбердиева — о токсичности в фигурном катании

«Было, есть и будет». Худайбердиева — о токсичности в фигурном катании
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Чемпионка России Елизавета Худайбердиева высказалась о токсичности в фигурном катании. По её словам, эта проблема появилась не только в эру соцсетей, но и была в спорте раньше.

«У нас есть статистика, что перестали отдавать детей в фигурное катание последние пару лет. Может, из-за токсичности? Так она была и 15 лет назад, просто сейчас об этом стали рассказывать. Тогда хорошо, что не отдадут родители детей в фигурное катание, если бояться, что они с этим столкнутся.

Как будто раньше никто морды друг другу не бил в раздевалках. Сейчас вот не бьют уже, кстати. А то напишут. И слава богу. А то ходили бы раскрашенные. Знают, что напишут, поэтому и не бьются. Так что это было всегда. Было, есть и будет.

Сейчас уже мы меньше ведёмся на провокации журналистов. Но за нас всегда то источники, то источники знакомых то опровергают чью-то беременность, то её подтверждают. Однако мне кажется, это обратная сторона популярности. Если это один из главных видов спорта страны, то надо быть к этому готовыми. И вернуться на международную арену выигрывать чемпионаты мира, Европы, Олимпийских игр и сделать так, чтобы люди разговаривали только о фигурном катании», — сказала фигуристка в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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